Helft tandartsen vraagt meer dan afgesproken

Vier op de tien Belgische tandartsen respecteren de tarieven die zijn afgesproken met ziekenfondsen en overheid niet. Ze vinden die prijzen te laag en vragen daarom liever wat ze zelf willen. In Vlaanderen gaat het zelfs om bijna de helft. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Om de twee jaar sluiten tandartsen en ziekenfondsen een akkoord over de tarieven voor het vullen van gaatjes of het plaatsen van prothesen. Daardoor zouden patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn. Want te hoge facturen zorgen er nu vaak voor dat mensen een bezoek aan de tandarts uitstellen, en op die manier hun gebit verwaarlozen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) deed daarom eerder dit jaar inspanningen om alsnog een akkoord uit de brand te slepen voor 2017 en 2018. Maar dat lukte pas in april. In de eerste maanden van dit jaar konden tandartsen dus sowieso vragen wat ze zelf wilden. Ook nu er wel vaste tarieven zijn, blijft een aanzienlijk deel toch vragen wat ze willen. Akkoord na akkoord treden namelijk minder individuele tandartsen toe. "Ik begrijp collega’s die supplementen aanrekenen", zegt Yann Van Hoecke van beroepsvereniging VBT. "Terwijl ons materiaal steeds duurder wordt, stijgen onze erelonen amper of niet."