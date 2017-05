Helft tickets voor benefiet 'De Nacht van Robbe' de deur uit

In de Arenbergschouwburg in Antwerpen vindt zaterdag 'De Nacht van Robbe' plaats, het sluitstuk van de crowdfundingactie voor regisseur Robbe De Hert.

Die actie leverde 40.000 euro op die zal gebruikt worden voor het afwerken van de documentaire "Hollywood aan de Schelde" - het droomproject van De Hert. De opbrengsten van de benefietavond zijn bedoeld om de in armoede levende De Hert een 'menswaardig bestaan' te bieden en eventuele bijkomende kleine projecten te financieren. De ernst van de financiële problemen waarmee De Hert kampt, kwamen vorig najaar aan het licht tijdens enkele interviews en brachten enkele sympathisanten en fans op het idee om een crowdfundingactie te organiseren.

De actie was een groot succes en De Hert denkt met de nodige hulp zijn droomproject over de geschiedenis van de Belgische film rond te kunnen krijgen. Een benefietavond moet de man echter ook nog persoonlijk uit de problemen helpen. Het programma van zaterdag wordt ingevuld door een brede waaier aan muzikanten, zangers, acteurs, regisseurs, schrijvers, dichters, schilders en grafici met een warm hart voor Robbe De Hert. Onder meer Tom Barman, Jeroen Olyslaegers, Maarten Inghels en Vitalski komen langs. In een van de zalen zullen de hele avond door films van De Hert worden vertoond, waarvan er verschillende al tientallen jaren nergens meer te zien waren. "Het wordt het feestje van het jaar, zeker voor filmliefhebbers", zegt regisseur Kris Verdonck, organisator van "De Nacht van Robbe". Zowat de helft van de tickets zijn intussen al de deur uit. De toegangsprijs bedraagt 20 euro. Alle info staat op www.helprobbe.be en www.arenbergschouwburg.be.