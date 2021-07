Helft van Antwerpse restaurants biedt take away verder aan

Vandaag opent Albert Heijn zijn eerste winkel in Merksem. Franchisenemer Pieter-Jan Vaes zet de schouders onder deze winkel die neerstrijkt in een gloednieuw pand op de Bredabaan. Albert Heijn Merksem zet ook sterk in op toegankelijkheid en lokale Antwerpse kwaliteitsproducten. De winkel is goed voor een 40-tal nieuwe jobs. “De afgelopen weken zijn al heel wat buren komen kijken met de vraag: wanneer gaan jullie open?” zegt franchisenemer Pieter-Jan Vaes. “We willen met deze winkel niet alleen een bijzondere supermarkt naar Merksem brengen, we willen Albert Heijn Merksem ook bijzonder toegankelijk maken. Je komt er makkelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Achter de winkel is ook een ruime parking voorzien met 44 plaatsen en een overdekte fietsenstalling. De parking is bereikbaar via de Sint-Bartholomeusstraat. Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België kijkt met veel vertrouwen naar Albert Heijn Merksem: “Deze winkel heeft alles in huis om het goed te doen. Een goede ligging, een fantastisch team en een bewezen formule.” Albert Heijn Merksem is de 62e winkel voor Albert Heijn België en de eerste voor franchisenemer Pieter-Jan Vaes.