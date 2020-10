Helikopterkaping: raadkamer bevestigt aanhouding drie verdachten

De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de drie verdachten van de helikopterkaping in Deurne.

Mike G. (24) uit Tongeren heeft intussen bekend dat hij zijn echtgenote wilde bevrijden uit de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. De twee andere verdachten beweren dat ze niet op de hoogte waren van zijn plan.

De drie verdachten hadden vrijdag 25 september een afspraak voor een helikoptervlucht boven Brussel om luchtfoto's te maken. Toen het toestel boven het Brusselse justitiepaleis vloog, haalden de passagiers plots airsoftwapens boven. De piloot, een vrouw van 36, werd bedreigd en gedwongen richting Berkendael te vliegen, de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. Daar zat de echtgenote van Mike G. opgesloten op verdenking van de moord op haar ex-partner. De helikopter kon echter niet landen op de binnenplaats en zette vervolgens koers naar het Waals-Brabantse Hélécine. Daar stapten de drie verdachten uit het toestel en sloegen ze op de vlucht.

De pilote vloog vervolgens onder begeleiding van de luchtsteun van de federale politie verder naar de luchthaven van Melsbroek, waar ze werd opgevangen door de politie en bijstand kreeg van de dienst slachtofferzorg. De federale gerechtelijke politie Antwerpen kon Mike G. en zijn adoptievader een dag later arresteren in de buurt van Brussel. Niet veel later werden ook de twee andere verdachten - Dennis L. (22) uit Lanaken en Yenthe P. (18) uit Bilzen - van hun vrijheid beroofd in Limburg.

De onderzoeksrechter besliste om de adoptievader vrij te laten onder voorwaarden. De drie andere verdachten werden aangehouden voor diefstal met geweld in bende met wapenvertoon, deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting.

(Bron: Belga)