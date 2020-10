Het personeel van Makro staakte vandaag. Ook in Deurne bleef de winkel gesloten. Het personeel is boos omdat de directie geen ‘echt’ sociaal overleg wil opstarten over de nieuwe besparingen. Begin september kondigde Makro aan een honderdtal tijdelijke contracten niet te zullen vernieuwen en zelfscankassa’s in te invoeren. De directie is verbaasd over de actie en drijft haar plannen door. Ze vraagt de bonden het overleg aan tafel te voeren en niet op straat of in de media.