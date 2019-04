Klassiek in het Park, het jaarlijkse festival van het klassieke oeuvre, is aan zijn zesde editie toe. Die zal doorgaan op zaterdag 13 juli in het Gemeentepark van Brasschaat.Dit jaar zullen er vier laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd op het podium staan. De vrouwelijke hoofdrol is voor Héloise Mas. Voor haar staat het vast, wie op 13 juli naar het Gemeentepark afzakt, zal genieten.