Een sarcofaag, een Donald Trump-pop of een casino roulette kan je niet zo maar in een winkel kopen, maar voortaan wel uitlenen in Malle. Peter & Rudy, twee voormalige meubelhandelaars, hebben meer dan 2000 rekwisieten verzameld in hun nieuwe decorwinkel. Het duo hoopt de stukken nu te zien opduiken in films, dansvoorstellingen of op themafeestjes.