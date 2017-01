Hema gaat winkelconcept aanpassen

Hema gaat zijn winkels in België en Nederland op een andere manier inrichten. Een winkelformule met een indeling volgens “werelden” die Hema al enkele jaren toepast in onder meer Barcelona, Parijs en Londen, blijkt erg aan te slaan en wordt uitgebreid.

Hema, dat al een paar jaar verlies lijdt, wil de winkels een frissere uitstraling geven en indelen in verschillende belevingswerelden zoals 'keuken', 'wonen', 'baby' en 'dames'. Het concept werd sinds eind vorig jaar al getest in enkele winkels, bijvoorbeeld in Hasselt, Izegem, Rocourt en Tienen. De directie is tevreden over de test en gaat bijna alle winkels nog dit jaar aanpassen, in de hoop de effecten in de loop van 2018 te zien in de resultaten.

Dit voorjaar start de uitrol in de kleine winkels. “Dit betekent dat in circa 26 weken 386 winkels het nieuwe concept zullen krijgen. De start van de introductie van het concept in deze winkels zal in mei zijn en zal tot en met oktober duren. Voor de grotere winkels wordt in de loop van dit jaar gestart met enkele testwinkels. Mochten deze ook succesvol blijken, dan start de introductie van de internationale winkelformule voor deze grote winkels in 2018”, zegt Hema. Hema heeft 9 winkels in het Antwerpse.

(foto : Google Street View)