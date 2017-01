Hemiksem treurt om afscheid van parkwachter containerpark

Ook als parkwachter op het containerpark kan je je blijkbaar ontzettend populair maken. Dat blijkt uit het verhaal van Philip Pierard. Die houdt de job binnenkort voor bekeken en dat leidt tot een pak teleurgestelde reacties.

Er is zelfs een facebookgroep, "Wij willen Philip in het containerpark houden", opgericht, die op dit moment al 242 mensen leuk vinden. Al is daar niet iedereen goed op de hoogte, want sommigen denken dat Philip ontslagen is.

Maar het is de 46-jarige man die zelf beslist heeft om een andere uitdaging te gaan zoeken. Dat de Hemiksemnaar hem zal missen, mag duidelijk blijken uit de reacties. Het regent superlatieven: "hulpvaardig, toffe mens, vriendelijk voor iedereen".