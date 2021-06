In de Antwerpse haven komen nog steeds schepen toe waarvan de bemanning besmet is met het corona-virus. De voorbije vijf weken moesten 100 zeelieden in quarantaine na een besmetting of een hoogrisico-contact. Dat gebeurt tegenwoordig in het vroegere woonzorgcentrum De Tol in Deurne. De getroffen bemanningsleden zijn vooral Indiërs en Indonesiërs.