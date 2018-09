Hemiksem Vooruit voert atypische verkiezingscampagne

In Hemiksem beginnen de verkiezingsborden met foto's te verschijnen. Hemiksem Vooruit is atypisch in dit communicatiekanaal. Zij plaatsen overal witte borden of witte borden met bovenaan hun naam.

Meer en meer mensen beginnen zich vragen te stellen. Wie is Hemiksem Vooruit? Waar staan zij voor? Wie komt er op hun borden te staan?

"Noteer 18 september in uw agenda want dan tover ik als lijsttrekker een nieuw wit konijn uit mijn hoed. Voor diegene die dachten dat de witte konijnen in Hemiksem op waren. Dit konijn zal een Vlaamse reus zijn", aldus Cliff Mostien, lijsttrekker van Hemiksem Vooruit.

(Bericht en foto : Hemiksem Vooruit)