Hennepwinkels wordt pop-up voor mondmaskers

Wie tijdens de lockdown aan het puzzelen is geslagen kan met zijn of haar nieuwe hobby misschien Casa di Mauro wel helpen, een leefboerderij voor mensen met een beperking in Kontich is dat. Het dak van de schuur is daar dringend aan renovatie toe en omdat alle benefiet-initiatieven om die renovatie te sponseren zijn geannuleerd organiseert Casa di Mauro nu een online puzzeldriedaagse.