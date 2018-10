Heraangelegde parking Eikenstraat terug open

De grote werken in het dorpscentrum van Reet zijn achter de rug. Ook de nieuwe parking in de Eikenstraat is nu afgewerkt. Met 50 parkeerplaatsen is de capaciteit meer dan verdubbeld ten opzichte van vroeger.

Binnen enkele dagen worden de verlichtingspalen nog geplaatst en in het najaar worden de groenvoorzieningen aangebracht. Vooraan is een fietsstalling voorzien en er zijn ook parkeervakken voor mindervaliden aangebracht.

Onder de parking werd een groot waterbufferbekken aangelegd, zodat dit bij hevige regenval de druk op de rioleringen kan verminderen en wateroverlast kan voorkomen worden op lager gelegen punten, zoals aan het kruispunt Molenstraat-Kerremansstraat

(bericht en foto : gemeente Rumst)