Heraanleg Bisschoppenhoflaan: verkeershinder vanaf 6 maart

Op maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd.

AWV zal de oude betonplaten vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Er komt ook een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt dus aangenamer rijden en fietsen langs de Bisschoppenhoflaan. De werken duren tot het einde van dit jaar en zullen tijdelijk hinder veroorzaken.

Heraanleg wegdek en fietspad

De Bisschoppenhoflaan wordt tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg volledig vernieuwd in de richting van Antwerpen. Het huidige wegdek is versleten en aan vernieuwing toe. De oude betonplaten worden opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers komt er eveneens een nieuw fietspad in asfalt. Deze investering zal het comfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers sterk verbeteren.

Vanaf 13 maart over 1 rijstrook

De werken zijn opgedeeld in verschillende fasen om de hinder te beperken. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk over de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan, zij het tot 1 juni slechts over één rijstrook. De kruispunten met de Merksemsesteenweg en de oude Bosuilbaan blijven open.



Tijdens de voorbereidende werken (van 6 tot 13 maart) ondervindt het doorgaand verkeer richting Antwerpen lokaal hinder. Op de plaatsen waar de aannemer doorsteken maakt wordt het verkeer immers tijdelijk op 1 rijstrook geplaatst. Parkeren aan de noordzijde van de Bisschoppenhoflaan is vanaf dat moment niet meer toegelaten. Het parkeerverbod aan de zuidkant gaat in vanaf 13 maart



Vanaf 13 maart tot midden mei worden de rijweg, parkeerstrook en fietspad aangepakt. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek tussen de Oude Bosuilbaan en de Kruiningenstraat naar de andere zijde geleid. Verkeer rijdt vanaf dan in beide richtingen over 1 rijstrook.

Fietsers en voetgangers kunnen altijd overal passeren. Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien op de werfzone. De bussen van De Lijn blijven de zone bedienen tijdens de werken.

Ondernemers bereikbaar

AWV heeft gezien de belangrijke aanwezigheid van grote en kleinere ondernemingen in en rond de werfzone extra veel aandacht besteed aan hun bereikbaarheid tijdens de werken. De fasering is daarom zo ontworpen dat er steeds een aparte rijstrook is voorzien voor bestemmingsverkeer ten noorden van de werfzone. Verder zijn er een aantal maatregelen genomen om de doorstroming tijdens de werken te mogelijk te houden. Op die manier zijn ondernemingen, uitgenomen enkele dagen tijdens specifieke werken (vb. asfaltering), steeds bereikbaar.

