Heraanleg deel rijbaan Lageweg in Hoboken

Op dinsdag 2 mei start een aannemer in Hoboken met de heraanleg van de Lageweg, tussen de Atlasstraat en de Krugerstraat. De rijbaan wordt er geasfalteerd. In principe zijn de werken gedaan op 9 juni.

De Lageweg is toe aan een heraanleg. Het district besliste om de klinkers op het stuk tussen de Atlasstraat en de Krugerstraat te vervangen door asfalt. De werken starten op dinsdag 2 mei en duren tot dinsdag 9 juni.

Tijdens de werken blijven de kruispunten met de Atlasstraat en Krugerstraat vrij. De klinkers en fundering op de Lageweg worden uitgebroken. Ook worden de rioolkolken en putdeksels vernieuwd. Daarna wordt een nieuwe fundering aangebracht met bovenop een laag asfalt. Er wordt in een omleiding voorzien.

Districtsschepen Tom De Boeck: "De Lageweg is er al geruime tijd slecht aan toe. De huidige bestrating veroorzaakt veel lawaai en er zitten veel putten in het wegdek. Voor een totale heraanleg is op dit moment onvoldoende budget maar om toch de grootste nood te verhelpen, pakken we stapsgewijs de slechtste stukken aan. Dit gedeelte is het eerste stuk dat heraangelegd wordt. Het volgende deel zal bij de heraanleg van het plein Lageweg/Meetjeslandstraat onder handen genomen worden. Het laatste deel kan dan in een latere fase uitgevoerd worden, wanneer de nodige middelen beschikbaar zijn.”