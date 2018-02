Heraanleg Guldenvliesstraat gaat op 5 maart van start

Op maandag 5 maart begint de heraanleg van de Guldenvliesstraat. Ze wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. Om de bereikbaarheid van het stadscentrum met het openbaar vervoer te verzekeren blijft tram 9 tijdens de werken door de straat rijden.

De Guldenvliesstraat is momenteel in slechte toestand. Rio-link gaat daarom de riolering in de hele straat vernieuwen. Het district Berchem pakt de straat zelf aan: de kasseien maken plaats voor comfortabel asfalt en nieuwe tramsporen, er komen toegankelijke oversteekplaatsen voor voetgangers, fietscomfortstroken voor fietsers en extra bomen. Aan de hoek met de Transvaalstraat wordt het kruispunt aangepast en komt een meer geleidelijke helling naar de woningen.

Verloop werken

Op maandag 5 maart start de aannemer. In deze eerste fase met voorbereidende werken in de Stanleystraat om een tijdelijke tramwissel aan te leggen. Een week later beginnen dan de eigenlijke werken in de Guldenvliesstraat. Omdat tram 9 er blijft rijden, gebeuren de werkzaamheden telkens afwisselend aan één kant van de rijweg. Eerst aan de kant van de even huisnummers, in een volgende fase aan de kant met de oneven nummering.

De werken zullen naar verwachting ruim een jaar duren.

Openbaar vervoer

Voorlopig rijden trams en bussen nog door de Guldenvliesstraat. Vanaf maandag 19 maart verandert dat echter:

Enkel tram 9 blijft door de straat rijden. Hij rijdt om de 10 minuten en tijdens de spits om de 6 minuten. Aan café Bazaar in de Cuperusstraat krijgt hij tijdelijk een extra halte.

Ook bus 32 blijft rijden, maar niet door de Guldenvliesstraat, hij volgt een omleiding. De haltes Cuperus, Zurenborg en Lamorinièrestraat worden daarom tijdens de werken niet bediend.

Tram 4 wordt beperkt tot het traject Hoboken – Groenplaats. De tram komt dus niet langer aan het station Antwerpen-Berchem of verderop aan Silsburg.

De tijdelijke pendeltram tussen het station Antwerpen-Berchem en Sint-Pietersvliet rijdt niet meer.

Auto en fiets

Gedurende de volledige duur van de werken kan er geen gemotoriseerd verkeer passeren door de Guldenvliesstraat. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand door de straat. Zowel voor het autoverkeer als voor fietsers wordt er een omleiding voorzien.

Minder hinder-maatregelen

Om de hinder voor de omwonenden enigszins te beperken, zal de aannemer het vrachtverkeer zoveel mogelijk via de Singel of de Stanleystraat laten verlopen. Wat parkeren betreft maakten het district en de stad afspraken om de parking van Post-X aan een voordeeltarief ter beschikking te stellen voor buurtbewoners. Zij kunnen hier met hun wagen terecht na de kantooruren en tijdens het weekend.

(foto Google Maps)