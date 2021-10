Heraanleg Herentalsebaan 'bekroond' met nieuwe kunstinstallatie

Op de Herentalsebaan in Deurne-Zuid werd vandaag een kunstinstallatie in het winkelgedeelte van de straat ingehuldigd. Als sluitstuk van de recente heraanleg zetten stad, district en handelaars zowel het diverse karakter van de winkelstraat als de veelzijdigheid van de buurt in de kijker.

Kunstenaar Maarten Schaubroeck liet zich inspireren door de diversiteit en de kleuren die hij zag in de straat. Hij vertaalde dit in een aantal stalen constructies en muurschilderingen. De muurschilderingen bestaan uit tientallen gekleurde vlakken. Ze staan voor de veelzijdigheid van de buurt en benadrukken het feit dat iedereen er welkom is. De kunstinstallatie als geheel straalt vrolijkheid, creativiteit, diversiteit, eenheid, dynamiek, kleur en kracht uit.

De stalen constructies en de muurschilderingen bevinden zich op de parkings De Keteleer en Elite in het winkelgedeelte van de Herentalsebaan, en zijn goed zichtbaar voor iedereen die passeert. De constructies werden uitgevoerd in gegalvaniseerd staal dat nadien een kleurlak kreeg. Daardoor zijn ze heel sterk, duurzaam en weersbestendig.



Koen Kennis, schepen voor middenstand: “De Herentalsebaan is het economische hart van Deurne-Zuid. Sinds de heraanleg is de leegstand er met maar liefst 30% gedaald. Er zijn heel wat nieuwe handelszaken bijgekomen, waardoor met name het aanbod op vlak van horeca, persoonsverzorging en voeding is gestegen.”

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester Deurne: “De kunstenaar heeft zich laten inspireren door wat hij hier voelde en is erin geslaagd om dit in beelden samen te vatten. De enorme diversiteit van het kunstwerk kan je trouwens letterlijk proeven bij enkele nieuwe horecazaken. En ook voor dit project konden we nauw samenwerken met de lokale middenstand. Zij zijn er weer in geslaagd om deze nieuwigheid niet zomaar te ondergaan, maar te omarmen en aan te grijpen om hún winkelstraat te promoten. Deze inspanningen tonen nog maar eens de dynamiek die leeft op de Herentalsebaan.”

De Herentalsebaan is de belangrijkste winkelstraat in Deurne-Zuid. In 2018 werd de straat van gevel tot gevel volledig vernieuwd. Door de heraanleg kreeg het winkelgedeelte van de straat een kwaliteitsvolle uitstraling. Als sluitstuk van de heraanleg werd nu de veelkleurige kunstinstallatie geplaatst om de identiteit van de winkelstraat te benadrukken.



Ernst Greeve, voorzitter stuurgroep Herentalsebaan: “Als handelaars hebben we de handen in elkaar geslagen om van de heraanleg mee een positief verhaal te maken. We hebben op verschillende momenten de aandacht van klanten en passanten getrokken met ludieke acties en deden dat voor dit geslaagde kunstproject opnieuw met een wedstrijd. De kunstwerken vormen de kers op de taart en verbeelden op een toepasselijke manier de kracht van de Herentalsebaan als winkelhart van Deurne-Zuid.”

Foto Jan Dirckx