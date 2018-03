Heraanleg Herentalsebaan : Trams 8 en 24 worden ingekort

De Herentalsebaan, de winkelstraat van Deurne-Zuid, krijgt binnenkort een volledige opknapbeurt. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. De werken starten op 4 april en duren tot eind december. De trams 8 en 24 worden daardoor ingekort.

De aannemer zal in verschillende fasen werken. Voor meer info over de timing en de fasering van de werken op de Herentalsebaan.

Fase 1: van 4 tot 13 april 2018

Aanpassingswerken aan parkeerstrook, fietspad en voetpad t.h.v. Herentalsebaan nr. 15-49 i.f.v. latere tram/busbaan naast de metro.

Gevolg: een rijstrook wordt ingenomen.

Voorbereidende werken aan kruispunt 't Mestputteke voor fasewissel 2/3.

Gevolg: Kruispunt doorsteek is niet meer toegankelijk, dus zal het verkeer moeten omrijden. Voetgangers kunnen wel oversteken.

Voorbereidende werken aan de middenberm t.h.v. 't Mestputteke .

Gevolg: een rijstrook wordt ingenomen.

Fase 2 (wordt samen uitgevoerd met fase 3) van 16 april tot en met 6 juli 2018

Aanpassen trambaan vanaf inrit metro tot 't Mestputteke .

Fase 3 (wordt samen uitgevoerd met fase 2) van 16 april tot en met 6 juli 2018

Werken aan kruispunt 't Mestputteke met Herentalsebaan .

Gevolg: Al het verkeer dat staduitwaarts gaat, wordt via het kruispunt aan de Muggenberglei naar de oneven zijde geleid. De Frans Baetenstraat wordt doodlopend .

Openbaar Vervoer

Vanaf 3 april 2018 tot het einde van de werken, kan er door de heraanleg, geen tram meer rijden op de Herentalsebaan.

Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar eindhalte ‘Schotensesteenweg’ op de Turnhoutsebaan rijden.

Tram 24 wordt ingekort tot halte ‘Stenenbrug’ in Borgerhout net binnen de Ring.

Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de tram rechtdoor rijdt van de Dascottelei naar de Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien naar Silsburg.

Tussen halte ‘Stenenbrug’ en Silsburg is er geen trambediening. Toch kunnen enkel tramhaltes ‘Waterbaan’ en ‘Stevenslei’ tijdens de werken in het geheel niet bediend worden.Tram 9 kruist de Herentalsebaan aan het ziekenhuis AZ Monica. De haltes op de Florent Pauwelslei en de Dascottelei kunnen een alternatief zijn voor sommige haltes op de Herentalsebaan.

Tussen Silsburg en Stenenbrug kunnen de reizigers ook gebruik maken van de vaste lijnen 420 en 421 en extra pendelbussen met het lijnnummer 42. De bussen rijden via Stenenbrug, Herentalsebaan en Boterlaarbaan. Ze bedienen de bestaande bushaltes en enkele vervanghaltes aan de tramhaltes op Stenenbrug waar normaal geen bus stopt.

De bussen maken een vlotte overstap mogelijk op trams 8, 10 of 24 naar het centrum van Antwerpen in de omgeving van de Turnhoutsepoort in Borgerhout. Tram 24 kan u nemen aan de halte ‘Stenenbrug’ in de gelijknamige straat, trams 8 en 10 in metrostation ‘Zegel’.

Lijnen 420 en 421 worden omgeleid langs de Turnhoutsepoort om deze overstap mogelijk te maken. Dat betekent dat de haltes in de Luitenant Lippenslaan niet worden bediend.

De pendelbussen (lijn 42) rijden richting Silsburg hetzelfde traject als lijnen 420 en 421. Aan Silsburg maakt pendel 42 een grote lus: via de Boterlaarbaan tot Silsburg, en dan via de Herentalsebaan (langs halte ‘Dassastraat’) en de Florent Pauwelslei terug naar de Boterlaarbaan.