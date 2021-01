Heraanleg Plantin en Moretuslei: vanaf maandag werken aan kruispunt Quinten Matsijslei

In het kader van de heraanleg van de Plantin en Moretuslei (N184) voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maandag 18 januari aanpassingswerken uit aan het kruispunt met de Quinten Matsijslei. Daarnaast zullen er aan de brug van de Luitenant Lippenslaan over de Ring (R1) nachtelijke betonherstellingen plaatsvinden. Als het weer meezit, zullen deze laatste werken tegen begin maart volledig achter de rug zijn.

Eind vorig jaar werd de vernieuwing van de Plantin en Moretuslei tussen het Stadspark en de Singel zo goed als volledig afgerond. Het verkeer rijdt sindsdien opnieuw over twee rijstroken in elke richting. Ook fietsers kunnen al even genieten van ruime en comfortabele fietspaden. De vernieuwde Plantin en Moretuslei staat voortaan synoniem voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

In diezelfde geest zal AWV ook het kruispunt met de Quinten Matsijslei gedeeltelijk heraanleggen, aan de kant van het Stadspark. De bypasses verdwijnen in functie van veilige opstelzones voor fietsers en voetgangers. De ruimte voor het Justitiehuis krijgt extra groen in de vorm van grasdallen en een nieuw ovaal zitelement, zoals aan de overzijde voor de kerk, met middenin beplanting.

Vanaf 18 januari enkel verkeer staduitwaarts via Quinten Matsijslei

De aanpassingswerken aan het kruispunt starten maandag 18 januari. Zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden er tot begin maart.

Fietsers en voetgangers kunnen via veilige fiets- en wandelcorridors steeds afgeschermd langs de werfzone fietsen en wandelen.

De hinder voor het gemotoriseerd verkeer is wat groter. Tijdens de werken is er via de Quinten Matsijslei uitsluitend verkeer staduitwaarts mogelijk. Verkeer moet er rekening houden met een beperkt aantal rijstroken. Verkeer vanaf de Plantin en Moretuslei (komende van de Singel), de Van Eycklei (komende van de Leien) of de Charlottalei richting de Quinten Matsijslei moet een korte omleiding volgen, rond het Stadspark.

Gedurende enkele dagen begin maart, op het einde van de werkzaamheden, zal de Quinten Matsijslei volledig afgesloten worden ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. De rijweg zelf wordt dan over enkele tientallen meter vernieuwd.

Nachtelijke betonherstellingen aan brug Luitenant Lippenslaan

Vanaf maandag 18 januari voert AWV ook werken uit aan de onderzijde van de brug van de Luitenant Lippenslaan over de Ring (R1). De werken zijn onderdeel van de vernieuwing van het complex Borgerhout. De bovenbouw van het op- en afrittencomplex werd de voorbije twee zomers al volledig vernieuwd.

AWV laat de betonherstellingen bewust ’s nachts uitvoeren. De aannemer werkt dagelijks van 20 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens de dag nadien, en dat vermoedelijk gedurende een maand. Overdag werkt de aannemer niet en is er bijgevolg geen hinder.

Tijdens de herstellingswerken aan de onderkant van de brug zal de aannemer twee rijstroken op de Ring innemen. Dat gebeurt heel plaatselijk, ter hoogte van de brug. De inname is noodzakelijk om veilig en comfortabel te kunnen werken.

Vanaf maandag tot eind januari is er ’s nachts hinder (verminderd aantal rijstroken) voor het verkeer richting Gent, en vervolgens vanaf het einde van de maand tot midden februari voor verkeer richting Nederland.

(bericht en afbeelding : Wegen en Verkeer)