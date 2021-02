Heraanleg Rooseveltplaats in Antwerpen is klaar

Buskwadrant B aan de Franklin Rooseveltplaats wordt vanaf maandag 22 februari in gebruik genomen. Daarmee zijn de grondige opfrissingswerken van het grote centrale busstation in Antwerpen voltooid. Diverse lijnen vinden er vanaf maandag 22 februari opnieuw hun eindhalte. De havenlijnen veranderen van perron. Bovendien verdwijnt de buslus door het centrum

De heraanleg van het busstation heeft enkele jaren geduurd. Het was dan ook geen evidente klus. Met de afwerking van het plein is het project Noorderlijn helemaal afgerond voor het openbaar vervoer. Dit project zorgde eerder al voor een nieuwe tramverbinding naar het noorden van Antwerpen. Zo rijdt sinds het najaar van 2020 tram 1 opnieuw over de gehele Leien, en tram 24 bedient het Havenhuis. De voorbije 5 jaar kreeg Antwerpen er liefst 22 kilometer aan traminfrastructuur bij. Dankzij deze uitbreidingen is het stadscentrum vanuit alle windrichtingen snel en zonder parkeerproblemen bereikbaar met de tram. Verder werd het premetrostation Opera vernieuwd. Dit alles zorgt voor een flinke upgrade van het openbaar vervoeraanbod in Antwerpen.

Het kruispunt van de Franklink Rooseveltplaats en de Van Ertbornstraat gaat vanavond opnieuw open voor het verkeer. Vanaf maandag 22 februari gaat de nieuwe busregeling op de Rooseveltplaats van start. De buslijnen 17, 20, 21, 32 en 191 keren er terug.

Lijn 17 bedient het plein opnieuw op de route van het UZA naar de Brouwersvliet. Door de werken vielen er heel wat haltes weg, maar dat is vanaf maandag dus verleden tijd. Op- en afstappen kan aan de vertrouwde haltes aan het begin van de Osystraat. De bus rijdt opnieuw in beide richtingen langs de De Keyserlei, het Centraal Station en de Pelikaanstraat. De lus in het centrum valt weg.

De lijnen 20, 21, 32 en 191 krijgen opnieuw hun eindhalte op de Rooseveltplaats. Lijnen 20, 21 en 32 vertrekken voortaan vanop verschillende perrons van kwadrant B (Opera). Hun reisweg wordt hierdoor eenvoudiger. Deze bussen rijden voortaan in beide richtingen langs de De Keyslerlei, het Centraal Station en de Pelikaanstraat. Ze bedienen de haltes in de Quellinstraat en langs het Stadspark niet meer. Ook hier valt de lus in het centrum dus weg. Dat geldt ook voor lijn 191. Deze snelbus blijft wel de reisweg volgen door de Quellinstraat, langs het Stadspark (Quinten Matsijslei) en door de Charlottalei. Al gebeurt dat voortaan in beide richtingen. Ook bus 191 vertrekt vanop kwadrant B (perron B7).



De havenlijnen 762, 763 en 764 verhuizen eveneens naar kwadrant B. Hun vertrekperron wordt B5. Alle andere buslijnen naar de Rooseveltplaats behouden hun huidige halteperrons.

(bericht en afbeelding De Lijn)