Herbruikbare Billie Cup met Antwerpse Skyline nu te verkrijgen

Vandaag lanceerde Mei Plasticvrij de Billie Cup met Antwerpse skyline, een herbruikbare beker die vanaf nu verkrijgbaar is in een tiental Antwerpse horecazaken. A-kaarthouders kunnen deelnemen aan een wedstrijd om een Billie Cup te winnen. De stad Antwerpen ondersteunt de actie en zet zo in op het verkleinen van de afvalberg en het verminderen van zwerfvuil op het openbare domein en maakt haar ambities rond circulaire economie concreet.

De stad Antwerpen zet in op een propere openbare ruimte en wil de afvalberg verkleinen. Daarvoor lanceerde ze onder andere al het Minder Afval Magazine met ophaalkalender dat de bewoners wil inspireren om minder afval te produceren.

Een van de factoren die de laatste jaren zorgt voor meer afval en meer mogelijk zwerfvuil in de openbare ruimte, is de stijgende ‘on-the-go’-consumptie, het consumeren tijdens verplaatsing in de openbare ruimte. In dat kader organiseert Meiplasticvrij vzw voor de tweede keer een sensibiliseringscampagne rond de impact van het dagelijkse gebruik van wegwerpplastic. Nieuw voor de campagne 2019 is de lancering van de Billie Cup, een herbruikbare koffiebeker. De klant bestelt bij de deelnemende horecazaak een meeneemkoffie en betaalt 1 euro extra voor de Billie Cup. De waarborg kan hij terugkrijgen in de deelnemende zaken wanneer hij de beker terug binnenbrengt.

In Antwerpen krijgt de Billie Cup een Antwerpse toets met de skyline van de Scheldestad. Deze herbruikbare beker is vanaf vandaag verkrijgbaar in een tiental Antwerpse horecazaken: Foodmaker, Kato’s, LocalStore, Story Urban Deli Shop , 8tea5, Charlie’s, TOKO139, The Soul Antwerp, Caffe Mundi en Agora Caffee (Universiteit Antwerpen).

“Er zijn drie formaten van de Billie Cup S, M, L. En behalve voor koffie zijn ze ook geschikt voor ijsroom, sapjes, shakes en smoothies. Er is geen excuus meer om wegwerpbekers te gebruiken”, vertelt Ineke Van Nieuwenhove van Mei Plasticvrij. “Ook de Universiteit Antwerpen was meteen positief en ik hoop dat nog verschillende Antwerpse bedrijven en scholen hun voorbeeld gaan volgen.”

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau vult aan: “Met de ondersteuning van de Billie Cup zet de stad in op het verkleinen van de afvalberg, het verminderen van zwerfvuil op het openbare domein en maakt ze haar ambities rond circulaire economie concreet. We geven de deelnemende horecazaken een financieel duwtje in de rug naar een duurzamere bedrijfsvoering.” Dankzij de ondersteuning van de stad voorziet Mei Plasticvrij vzw in 5000 Billie Cups met een Antwerpse skyline, met enkele iconische Antwerpse gebouwen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het stadhuis, het MAS, het station Antwerpen-Centraal, het nieuwe Havenhuis, het Vlinderpaleis, het standbeeld van Brabo en de typische havenkranen.”

Win een Billie Cup

Via de tweewekelijkse A-kaart-nieuwsbrief krijgen de 93.000 A-kaarthouders de kans om mee te doen aan een wedstrijd om een van 200 Billie Cups met Antwerpse skyline te winnen die de stad ter beschikking stelt. Winnaars kunnen tot eind mei hun Billie Cup ophalen in de stadswinkel of het EcoHuis op vertoon van hun A-kaart.

“De Billie Cup met de kathedraal, Brabo, het stadhuis, en die andere Antwerpse iconen is een fraaie beker voor de koffieliefhebber maar het wordt wellicht ook een hebbeding voor de vele bezoekers van onze stad”, voegt schepen Fons Duchateau toe.

(Bron en foto : © Stad Antwerpen)