In het Sint Rita college in Kontich worden vandaag de aanslagen in Zaventem herdacht. Dat is exact 5 jaar geleden. De leerlingen van het zesde jaar vertrokken die dag op reis naar Rome. Een deel ervan zat net op het vliegtuig. Maar veel anderen waren op het moment van de aanslagen in de inkomhal. De school wil vandaag aan alle leerlingen duidelijk maken wat die aanslagen betekenden.