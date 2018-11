Herfstvakantie geen voltreffer in Antwerpen

De herfstvakantie zit er vandaag op en in vergelijking met vorig jaar was het voor de Antwerpse hotels geen voltreffer.

Want de Antwerpse hotels waren deze week voor minder dan 60 procent bezet. En dat is toch wel een opmerkelijke daling in vergelijking met vorig jaar. Toen lag de bezetting nog op zo'n tachtig procent. De daling is volgens de Antwerpse hotelsector te verklaren door het feit dat de vakantie in Nederland vroeger viel dan die bij ons. Er waren deze week dus minder Nederlanders dan vorig jaar in deze periode in Antwerpen.