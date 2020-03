Vlotkraan 9, dat is de laatste historische stoomkraan uit de Antwerpse haven kreeg vandaag het bezoek van twee havenarbeiders die tot in 1983 op de kraan gewerkt hebben. De kraan ligt op dit moment in een droogdok voor restauratieerken aan het ponton. De volledige restauratie van de vlotkraan zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen.