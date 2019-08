Herinrichting Krijgsbaan (R11) Mortsel volgende week van start

Volgende maandag (12 augustus) starten het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Mortsel met de herinrichtingswerken op de Krijgsbaan (R11) in Mortsel. De werken zijn opgedeeld in 4 fases en duren ongeveer 9 maanden. Op de Krijgsbaan geldt er tijdens de volledige duur van de werken enkelrichtingsverkeer naar Borsbeek en is er geen verkeer mogelijk richting Wilrijk.

Met de werken willen AWV en de stad Mortsel de verkeersveiligheid op de Krijgsbaan verhogen. Vooral voetgangers en fietsers krijgen in het nieuwe ontwerp de nodige aandacht met nieuwe en veiligere fietspaden. De nieuwe fietspaden liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Tussen de Heirbaan en de spoorweg komt langs beide zijden van de weg ook een breed voetpad, vanaf de spoorweg tot aan de Eggestraat is dat enkel aan de zijde van de woningen. Voor autoverkeer blijft er één rijstrook in elke richting behouden. Tussen beide rijstroken komt een middenberm. Die doet de rijstroken smaller lijken, waardoor het verkeer vertraagt, en vormt een fysieke grens die gevaarlijke afslag- en keerbewegingen verhindert.



De herinrichting start maandag aan het kruispunt met de Heirbaan (fase 1). Na twee weken, op maandag 26 augustus verschuiven de werken naar de Krijgsbaan tussen de Heirbaan en de Fortstraat (fase 2). Wellicht in januari 2020 is vervolgens de Krijgsbaan tussen de Fortstraat en de Eggestraat aan de beurt (fase 3). In het voorjaar van 2020, helemaal op het einde van het project wordt ten slotte nog de definitieve laag asfalt aangelegd in de volledige projectzone (fase 4)

Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan, tussen de Eggestraat en de Heirbaan. Vanaf 12 augustus kan enkel het verkeer richting Borsbeek via de Krijgsbaan de werken voorbijrijden. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt tijdens de volledige duur van de werken een omleiding via de E313 en de Antwerpse Ring.



Doorgaand vrachtverkeer (+3,5t) dat niet in Mortsel moet zijn om te laden of te lossen, moet tijdens de werken verplicht de omleiding volgen via de E313 en de Antwerpse Ring. Hierop zal gecontroleerd worden.



Voetgangers en fietsers kunnen de werken op de Krijgsbaan steeds in twee richtingen passeren via een afgeschermde doorgang langs de werkzone of via het fietspad aan de overkant van de straat.



In de eerste fase die maandag start is de Heirbaan bovendien volledig afgesloten van de Krijgsbaan. De Heirbaan is dan enkel bereikbaar via de Liersesteenweg en Drabstraat. Omdat tijdens fase 1 de doorgang via de Heirbaan verhinderd is, past De Lijn de dienstregeling van haar bussen aan.

(bericht Wegen en Verkeer)

