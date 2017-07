Hermelijn-tram die proefrit op Rijnkaai maakt, valt meteen zonder stroom

Vandaag heeft De Lijn een proefrit uitgevoerd met een hermelijn-tram op het Eilandje. Ter hoogte van de Hangar waar ATV gehuisvest is, viel de tram stil.

Er was geen stroom meer op de bovenleiding, waarop het toestel stil viel. De takelploeg kwam meteen ter plaatse, en er wordt nu bekeken wat er precies is misgelopen. Als alles normaal verloopt zou tram 7 in augustus tot aan het MAS rijden.