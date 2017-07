Hermelijn-trams gekoppeld door de premetro

In de gemeente Aartselaar is de auto niet langer koning. In de dorpskern en in alle woonwijken mag je voortaan niet meer dan 30 kilometer per uur rijden. Dat plan lag er al zestien jaar op tafel, en is sinds gisteren van kracht. In de eerste plaats rekent de gemeente op de hoffelijkheid van de chauffeurs. Maar er zal in een tweede fase ook gecontroleerd worden.