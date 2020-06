Hernan Losada verlengt contract bij Beerschot

De voetbalcompetitie zal dit seizoen niet meer hervatten. Beerschot moet nog wel de terugwedstrijd van de finale in 1B spelen. En Antwerp speelt nog de bekerfinale, maar die wedstrijden staan pas begin augustus gepland. Voor de kleinere clubs staan er niet meteen nog wedstrijden op de agenda. Zij liggen ook al lang stil. Maar dat neemt niet weg dat ze al volop bezig zijn met de uitbouw van hun kern voor volgend seizoen. Eerder gaven meerdere (Antwerpse) clubs al aan dat ze het volgend seizoen over een andere boeg gooien. Ze moeten het vaak met minder middelen doen. We geven u voor enkele Antwerpse clubs uit de nationale afdelingen hieronder mee wie ze al zeker aangetrokken hebben. Rupel Boom speelt volgend seizoen opnieuw in de eerste amateurliga. De club ziet wel wat spelers vertrekken: De Paepe trekt naar Racing Mechelen, Nico Binst naar Knokke, Frédéric Farin naar Tienen, net als Jonas Laureys en Nick Spaenhoven. Aan inkomende zijde bij Boom: Giulio Mapessa (Ixelles), Matisse Bergiers (Anderlecht), Jimmy Cwynar (Solières Sport), Kim Bosmans (Turnhout), Lorenzo Matarrese (Ronse). In de Tweede Amateurliga komen volgend seizoen drie Antwerpse clubs aan de bak: Berchem, Cappellen en City Pirates (dat promoveert uit de derde amateurliga). Berchem begint het seizoen met een nieuwe coach. Frank Magerman is niet langer trainer, dat zal Geert Emmerechts opnieuw worden. Hij kan geen beroep meer doen op de diensten van goalgetter Jelle Van Kruijsen. Middenvelder Nesta Vallez trekt naar reeksgenoot Cappellen. Aan inkomende zijde: Finn Keisers (Beerschot), Andreas Tindemans (Kontich). Ook Cappellen zal er heel anders gaan uitzien. Coach Bart De Roover trekt de poorten van het Jos Van Wallenstadion achter zich dicht. Ook deze spelers verlaten de club: Yorne Pirotte (Brasschaat), Dries Willemsen (Sint-Lenaarts), Tom Floren (Kalmthout), Andreas Destoop (Ternesse), Rick Mulder (TEC), Danté Walen De Keyser (Heist), Seppe Kil (Lyra-Lierse), Yaro Verhaegen (Tisselt). Inkomende transfers bij Cappellen: Kabba Modou Cham, Sonny Baik (Geel), Kevin Truyts (Zwarte Leeuw), Mats Joris (Berchem), Nesta Vallez (Berchem), Mats Heyvaert (Beerschot). City Pirates maakte onlangs nog bekend dat het ondanks de promotie de kosten voor de eerste ploeg drastisch terugschroeft. De Piraten mikken vooral op de eigen jeugd. Uitgaand: onder meer Robin Baert (Lochristi), Yarrith Kwik, Ahmed Sababti en Timothy Dreesen. Inkomend: David Iboma (Ex-Antwerp, Patro Eisden Maasmechelen), Senad Karahmet (ex-KV Mechelen, Ruch Chorzow). Sint-Lenaarts komt opnieuw uit in de derde amateurliga. Daar pakken ze uit met ene Steven Dillien en Ilias Cloetens van Lyra-Lierse, Michiel Jaeken (Rupel Boom), Dries Willemsen (Cappellen), Dario De Roover (Hoogstraten) en Charles Arewa (Turnhout) voetballen het volgend seizoen voor K.F.C. Sint-Lenaarts.Jef Vogels en Matti Van Minnebruggen stoppen met voetbal, en Guy Geudens (Vosselaar), Rob Wouters (Vlimmeren), Jonas Hofmans (Ternesse), Kenzo Van Hoydonck (Ternesse), Brent Van Braeckevelt (Kalmthout, Jeremy Nauwelaerts (Kalmthout), Michiel Gysels (Kalmthout) verlaten de club.