Heropening Arbeidersstraat en start werken Groenenhoekstraat

Vanmiddag ging de vernieuwde Arbeidersstraat volledig terug open voor alle verkeer. Het is de eerste straat in de buurt die heropent na een grondige vernieuwing van het publiek domein. De werken in deze wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat lopen vlot. Maandag 3 september wordt er gestart in de Groenenhoekstraat.

De Arbeidersstraat onderging een complete metamorfose. Er kwamen fietspaden aan beide kanten van de rijweg. Voor auto’s werd de rijweg opnieuw geasfalteerd en smaller, zo wordt de zone 30 afgedwongen. Parkeren gebeurt niet langer in de middenberm maar aan de zijkanten. De straat kreeg ook een nieuwe riolering en straatverlichting. Tijdens het eerstvolgende plantseizoen (vanaf november) komen daar nog nieuwe bomen en planten bij.

Totaalproject

De Arbeidersstraat was de eerste van een hele reeks straten die heraangelegd worden in de wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat. Ondertussen werkt de aannemer verder in de Woningenstraat en maandag starten de werken in de Groenenhoekstraat. In de latere fases is het nog de beurt aan de Lambert Briesstraat, de Spoorwegstraat en het Florent Cootmansplein.

Water-link vervangt in samenwerking met Aquafin in elke straat de riolering, behalve in de Lambert Briesstraat, daar is de bestaande riolering nog in goede staat. Het district Berchem legt de straten opnieuw aan. Daarbij gaat er vooral aandacht naar meer groen, meer parkeerruimte en een vlotte en veilige verkeerscirculatie doorheen de wijk. In elke straat wordt de rijweg aangelegd in asfalt. De blikvanger in het project is het Florent Cootmansplein. Het plein wordt een groene zone die loopt tot aan de voortuin van de bewoners.