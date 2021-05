Een 32-jarige ex-leerkracht uit Stabroek is vrijdag vrijgesproken voor het seksueel misbruik van een zwakbegaafde leerling van 16. De jongeman had hun vrijpartij gefilmd en uit de beelden bleek volgens de rechtbank duidelijk dat hij instemde met de seksuele betrekkingen. De procureur had veertig maanden cel deels met probatie-uitstel gevorderd. De directrice van de school was in 2019 naar de politie gestapt om aangifte te doen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door een van haar leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Een 16-jarige leerling had op school verteld dat hij in de kerstvakantie gevreeën had met een leerkracht, die hem individueel begeleidde. De jongen werd verhoord en vertelde dat de beklaagde hem wel eens knuffelde. Ze liet hem soms nablijven en vertelde dat ze problemen had met haar man. Het slachtoffer zei dat zijn leerkracht hem naaktfoto's zond, alsook een filmpje waarin ze aan het masturberen was. Hij had een foto van zijn ontbloot bovenlichaam teruggestuurd. In de kerstvakantie hadden ze bij haar thuis seks gehad en hij toonde de politie twee filmpjes. Er kwamen geen gezichten in beeld, maar ze werden duidelijk in de slaapkamer van de beklaagde opgenomen. De jongen had ook filmpjes naar zijn vrienden gestuurd, waarin haar tatoeage duidelijk te zien was. De leerkracht werd aan de tand gevoeld. Ze erkende dat ze hem geknuffeld had, maar ze was niet de vrouw in de filmpjes. Toen ze met de tatoeage geconfronteerd werd, verklaarde ze zich niets meer van de seksuele contacten te kunnen herinneren. Haar advocaat had de vrijspraak gevraagd, omdat het niet vaststond dat het om ongewenste intimiteiten ging. De jongen had niet alleen filmpjes gemaakt, maar ze ook zelf verspreid en er geld voor gevraagd, wat volgens de verdediging niet echt paste bij iemand die misbruikt zou zijn. De rechtbank stelde in het vonnis dat op de beelden duidelijk te zien was dat de jongen instemde. Hij had ook geen geestelijk gebrek waardoor zijn toestemming niet rechtsgeldig zou zijn. 'Ongeacht het laakbaar karakter van seksuele betrekkingen tussen een leerkracht en een leerling, is de rechtbank van oordeel dat beklaagde op strafrechtelijk gebied niet schuldig is aan de feiten', klonk het in het vonnis.Foto Belga