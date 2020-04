Het Antwerpse Modemuseum in de Nationalestraat zal dit seizoen niet meer open gaan.

Het museum sloot in 2018 de deuren voor een grondige renovatie. Normaal zou het dit jaar heropenen, maar modefans zullen dus toch nog wat langer moeten wachten. Want de werkzaamheden hebben door het Coronavirus vertraging opgelopen. Het gebouw zal pas in 2021 klaar zijn. Wanneer precies, dat is nog onduidelijk.