Heropleving Huidevettersstraat : “Wellicht nog maar het begin”

Retail staat overal ter wereld onder druk. Ook in België, maar niet in de Antwerpse Huidevettersstraat. Die is aan een ware heropleving bezig, waardoor er vandaag nog maar twee winkelpanden te huur staan.

Een blog die vandaag gepubliceerd werd op de website van vastgoeddienstverlener Cushman & Wakefield België schetst een positief toekomstbeeld voor retailers in Antwerpen. In slechts enkele jaren is de Huidevettersstraat, een winkelstraat die hard getroffen werd door leegstand, opnieuw (bijna) helemaal volgelopen met retailers. Shoppers kunnen vandaag al langsgaan bij Iro, Arket, Liu Jo, Aux Merveilleux de Fred de vernieuwde concept store van Un Jour Ailleur. In de nabije toekomst zal onder meer Ted Baker de deuren van zijn eerste flagship store openen in de straat, en verwelkomt de Huidevettersstraat ook een vestiging van COS.

Cushman & Wakefield België speelde een belangrijke rol in de heropleving van de winkelstraat. De afgelopen twee jaar haalden ze niet alleen enkele grote nieuwe huurcontracten binnen, ze overtuigden ook enkele andere retailers om hun huurcontract te vernieuwen.

De verwachting is trouwens dat het niet bij de heropleving van de Huidevettersstraat alleen zal blijven, niet in het minst door het einde van de werken aan De Leien. Fammeke Horions, Associate Capital Markets Retail bij Cushman & Wakefield Belgium: “We verwachten dat de transformatie van de Huidevettersstraat zich zal doorzetten naar omliggende straten. Straten als de Schuttershofstraat en de Groendalstraat worstelen nog steeds, de leegstand blijft daar een reëel probleem, maar wij zijn er niettemin van overtuigd dat ook zij op de lange termijn zullen herleven.”

(bericht en foto Cushman & Wakefield)