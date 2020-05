Heropstart lage-emissiezone en betalend parkeren in Antwerpen

Vanaf maandag 11 mei zijn de regels voor de lage-emissiezone (LEZ) opnieuw van kracht. Dit betekent dat bestuurders die niet aan de vereiste euronorm voldoen en de LEZ binnenrijden, een LEZ-dagpas of toelating moeten kopen. Ook betalend parkeren en schijfparkeren op openbaar domein is vanaf 11 mei weer van kracht.

Omwille van de coronacrisis was het aanbod van het openbaar vervoer sterk ingeperkt. Daarom besliste de stad Antwerpen om bestuurders die vanaf 14 maart met een niet-toegelaten voertuig de LEZ binnenreden, niet langer te beboeten voor essentiële verplaatsingen. Daarnaast werd vanaf 25 maart niet langer gehandhaafd op betalend parkeren en schijfparkeren op openbaar domein. Uiteraard werd er wel sterk ingezet op het handhaven van foutief, hinderlijk of asociaal parkeergedrag. De stad wou met deze maatregelen in eerste instantie alle medisch personeel, andere hulpverleners en mantelzorgers maximaal faciliteren bij hun verplaatsingen.

Vanaf 11 mei gelden regels weer: parkeerdruk verlichten bij versoepeling van de maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf 4 mei te starten met een exitstrategie, waarbij de nationale maatregelen gefaseerd worden afgebouwd. Zo kan het openbaar vervoer weer volledig gebruikt worden, op voorwaarde dat personen vanaf 12 jaar een mondmasker dragen. Zonet kondigde de Nationale Veiligheidsraad ook aan dat vanaf maandag 11 mei alle winkels terug zullen mogen opengaan. Hierdoor zullen mogelijk meer bestuurders de stad (en dus ook de LEZ) binnenrijden en op straat parkeren. Daarom zal de stad vanaf 11 mei enerzijds de LEZ-regels opnieuw handhaven en anderzijds weer controleren op betalend parkeren en schijfparkeren.

LEZ

Vanaf maandag 11 mei zijn de LEZ-regels opnieuw van kracht. Dit betekent dat alle voertuigen die de LEZ binnenrijden aan de vereiste euronorm moeten voldoen. Wie met een niet-toegelaten voertuig de LEZ wil inrijden, zal de toegang in orde moeten brengen. Alle niet-toegelaten voertuigen kunnen tot 8 keer per jaar met een LEZ-dagpas de zone inrijden. Voor sommige voertuigen (o.a. dieselvoertuigen met euronorm 4) kan een tijdelijke toelating aangekocht worden.

Verlenging aangekochte LEZ-toelatingen

Bestuurders die een LEZ-toelating hadden aangekocht voor 1 maand, 4 maanden of 1 jaar, krijgen een gratis verlenging. De verlenging komt overeen met het aantal dagen dat de toelating geldig was in de periode dat de stad geen boetes meer uitschreef voor de LEZ. De toelatingen die startten tijdens de periode waarin de stad tijdelijk geen boetes meer uitschreef, krijgen 11 mei als startdatum. Deze verlengingen gebeuren gratis en automatisch. Bestuurders moeten hiervoor dus geen contact opnemen met de klantendienst. Bestuurders die een LEZ-dagpas of toelating voor 1 week hadden aangekocht om te gebruiken in de periode waarin niet werd beboet, konden al een terugbetaling aanvragen.

Alle informatie over de parkeerzones en tarieven in Antwerpen vindt u op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Alle informatie over de LEZ vindt u op www.slimnaarantwerpen.be.