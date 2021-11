Herstellingen nodig: Brabantstunnels morgen tijdelijk afgesloten

Een patrouille van het wijkteam van Berchem controleerde woensdagavond een wagen met Nederlandse nummerplaten op de Fruithoflaan. Ze werden meteen begroet door de indringende geur van cannabis. De bestuurder gaf de politie aanvankelijk een valse naam. Lang hield hij dat niet vol, want zijn paspoort lag in de wagen. De verdachte bleek illegaal in ons land te verblijven en al tweemaal gearresteerd wegens het verkopen van drugs. In zijn wagen werden opnieuw meerdere sim-kaarten en enkele verkoopshoeveelheden cannabis aangetroffen. De wagen van de man bleek niet verzekerd. De bestuurder beschikte ook niet over een rijbewijs, dat was immers in beslag genomen door een rechter wegens eerdere overtredingen. Meer nog, hij stond geseind voor een rijverbod. Als kers op de taart reed de man onder invloed van drugs. Zijn wagen werd uiteraard in beslag genomen. Er werd een huiszoeking georganiseerd waarbij nog kledij werd gevonden die gestolen werd uit een winkel. Ook inbrekersmateriaal werd door de politie in beslag genomen. Na verhoor mocht de verdachte van de magistraat beschikken.