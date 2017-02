Herstellingen Noorderlijn laten langer op zich wachten

De herstellingen aan de Noorderlijn, die normaal gezien in januari afgerond moesten zijn, zijn nog niet begonnen. De aannemer is niet klaar met de voorbereidingen voor de herstelling. Het is nog onduidelijk wanneer de werken wel van start gaan.



De Noorderlijn is de tramverbinding die het centrum van Antwerpen met het Eilandje en het noorden moet verbinden. Maar de tramroute is nog niet af, of er moeten al herstellingen aan gebeuren. Aan het kruispunt van de Noorderlaan en Groenendaallaan is er een tramspoor verschoven. De tramsporen in kwestie liggen er nog maar sinds oktober, maar moeten dus nu al hersteld worden. De tram zou in maart in gebruik moeten worden genomen, maar die timing zou voorlopig niet in het gedrang komen.