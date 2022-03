Volgens mobiliteitsorganisatie Touring zullen er in 2022 twaalf werven aan snelwegen zorgen voor zware verkeershinder. 'We raden iedereen die zich moet of wil verplaatsen aan om eerst eens te kijken naar de situatie op de weg alvorens het traject aan te vatten', aldus Touring. Zondag kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) nieuwe 42 snelwegwerven in Vlaanderen aan. 'Jammer genoeg kan niet op elke werf gewerkt worden aan een regime van 24/7 en kan er niet altijd een alternatieve route worden gevonden of nog kunnen niet altijd alle rijstroken worden behouden gedurende de werkzaamheden', gaat Touring verder. Daar zal de hinder het grootst zijn. Het gaat om werken langs autosnelwegen E17, E34 en Antwerpse Ring in het kader van de Oosterweelwerf, de E313 in Wommelgem, de E40 Brussel-Oostende, de R8/A19 in Aalbeke, en de renovatie van het viaduct van Vilvoorde op de Brusselse Ring en dit gedurende meerdere jaren. In sommige gevallen zullen alle rijstroken berijdbaar blijven of zullen er alternatieve routes voorhanden zijn. Maar zelfs dan is het belangrijk om voorbereid de auto te nemen. 'Alternatieve wegen beschikken in de meeste gevallen helemaal niet over de capaciteit om bijkomend verkeer op te vangen. En de verkeerslichten zijn daar niet steeds op afgesteld. Bovendien kan men langs de alternatieve routes ook werken tegenkomen, bijvoorbeeld in opdracht van de lokale besturen', besluit Touring. Touring geeft wel aan heel tevreden te zijn over de samenwerking die nu al enkele jaren bestaat met het kabinet Mobiliteit en de diensten van Wegen & Verkeer. 'Dat geeft ons de kans om eventueel bij te sturen, andere oplossingen voor te stellen, bijvoorbeeld om werken op gewestwegen en autosnelwegen op mekaar zoveel als mogelijk af te stemmen.' Foto Belga