Herstellingswerken aan op- en afritten van A12 en E19

Volgende week zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal dringende herstellingen uitvoeren aan vier op- en afritten van de A12 en de E19 in de provincie Antwerpen. Het wegdek is er plaatselijk ernstig beschadigd en aan vernieuwing toe. Tijdens de werken zijn de op- en afritten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Op de snelwegen zelf is er geen hinder.

Asfaltherstellingen

Het wegdek van enkele op- en afritten van de A12 en de E19 vertoont ernstige schade zoals putten en barsten in het asfalt. Om te vermijden dat die schade groter wordt en om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te waarborgen, zijn herstellingen nodig.

Nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 februari

Op de A12 wordt er gewerkt aan de oprit Breendonk (7) in de richting van Antwerpen. De oprit is dan afgesloten en het verkeer wordt naar het complex van Willebroek-Zuid geleid om daar de A12 richting Antwerpen op te rijden. Op de E19 wordt er die nacht ook gewerkt op de oprit Mechelen-Noord (9) in de richting van Brussel. De oprit is dan afgesloten en het verkeer wordt naar het complex van Rumst geleid om daar de E19 richting Brussel te nemen. Beide opritten zijn afgesloten tussen 20u 's avonds en 6u 's ochtends.

Donderdag 9 februari

Op de E19 ten noorden van Antwerpen wordt er op donderdag 9 februari gewerkt aan twee afritten: de afrit Meer (1) richting Nederland en de afrit Loenhout (2) richting Antwerpen. De afrit Meer wordt afgesloten vanaf 7u 's ochtends en het verkeer rijdt dan door naar het volgende complex (Transportzone Meer) om daar te keren. De afrit Loenhout wordt pas na de ochtendspits afgesloten, vanaf 9u. Ook hier rijdt het verkeer door naar het volgende complex (Brecht). Het agentschap verwacht beide afritten voor de avondspits opnieuw te kunnen openstellen.



Opgelet: bovenstaande data kunnen nog verschuiven indien het weer te slecht is om de werken uit te voeren.