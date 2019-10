Herstellingswerken Antwerpse ring starten dag later

De herstellingswerken die het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens de herfstvakantie plant op de Antwerpse ring (R1) zullen een dag later starten dan voorzien. De weersvoorspellingen laten niet toe om vanaf zaterdag de tijdelijke wegmarkeringen aan te brengen ter hoogte van de werfzone. De volledige planning schuift daardoor een dag op.

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne worden grondige herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek. De start van de werken was voorzien vanaf zaterdagavond 26 oktober (23u), maar omwille van ongunstige weersvoorspellingen kan de aannemer de tijdelijke wegmarkeringen dan nog niet aanbrengen. De werken schuiven daardoor een dag op en zullen nu zondagavond 27 oktober (20u) starten om klaar te zijn tegen zondagochtend 3 november (5u). De verkeerssituatie blijft ongewijzigd: het verkeer op de ring beschikt ter hoogte van de werfzone over drie rijstroken in beide richtingen. Het op- en afrittencomplex Deurne is afgesloten.