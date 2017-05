Herstellingswerken op de Ring en op de E17 aan de Kennedytunnel

Vanaf vanavond start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie weekends met herstellingswerken aan het betonnen wegdek van de Antwerpse Ring. Om de hinder te beperken wordt er enkel ’s nachts gewerkt en beschikt het verkeer steeds over ten minste twee rijstroken. Dit weekend gaan ook de asfalteringswerken op de E17 ter hoogte van de Kennedytunnel verder. De verbinding van de E34 naar de E17 richting Antwerpen is dan afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

De betonherstellingen op de Ring vinden gespreid over verschillende locaties plaats, maar enkel in de richting van Nederland. Ter hoogte van de werfzones blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk over ten minste twee rijstroken (met uitzondering van oprit E34/E313 naar R1, daar moet het verkeer tijdelijk over één rijstrook).



Van vrijdagavond 19 mei (21) u tot zaterdagochtend 20 mei (10u) wordt er gewerkt ter hoogte van Deurne. De afrit Deurne (2) naar het Sportpaleis is afgesloten. Het verkeer kan de snelweg iets verderop verlaten via complex Merksem (1) en volgt dan een korte omleiding via de Groenendaallaan (N1) en de Theunisbrug (N129). Van zaterdagavond 20 mei (21u) tot zondagochtend 21 mei (12u) situeren de herstellingen zich tussen Deurne en Antwerpen-Oost. Verkeer komende van de E34/E313 wordt op één rijstrook langs de werfzone geleid.



Alle informatie en de planning voor het verlengde weekend van 25 tot 28 mei en het weekend van 3 juni is terug te vinden op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/Antwerpen.

Vernieuwing wegdek E17

Dit weekend gaat ook de vernieuwing van het wegdek van de E17 ter hoogte van de Kennedytunnel verder. Tijdens het vierde weekend (19-21 mei) asfalteert AWV de linkerrijstroken van de E17 richting Antwerpen ter hoogte van het complex Antwerpen-West. Tegelijkertijd vernieuwt AWV het wegdek van de verbinding van de E34 naar de E17 richting Antwerpen. Dit wegvak wordt volledig afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de verbinding van de E34 naar de E17 richting Gent en moet keren via het complex Kruibeke (nr. 16).

De werkwijze op de E17 is steeds dezelfde: van vrijdagavond 21u tot zaterdagochtend 9u wordt het wegdek gefreesd en voorzien van een nieuwe onderlaag. Op zaterdag kan het verkeer over de onderlaag rijden met een snelheidsbeperking van 70 km/u. Op zaterdagavond worden vanaf 18u de meest rechtse of linkse rijstrook afgesloten voor het aanbrengen van detectielussen. Vanaf 21u tot zondagochtend 9u brengt AWV de toplaag en de definitieve markeringen aan.



Meer info op www.wegenenverkeer.be/Antwerpen.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)