Herstellingswerken Sint-Pietersvliet

Het personeel van de Gasthuiszusters in Antwerpen wordt gevraagd hun elektrische fiets niet meer op te laden op het werk. Dat is volgens de ziekenhuisgroep te gevaarlijk. De directie wil, zeker in een hospitaal, vermijden dat lithiumbatterijen in brand vliegen. Een verbod is er nog niet. Maar dat komt er wel. In afwachting wordt gezocht naar een oplossing.