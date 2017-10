Herstructurering Coca Cola treft ook vestiging in Wilrijk

Een herstructurering bij Coca Cola België doet ook jobs sneuvelen in de Antwerpse vestiging. In Wilrijk verliezen tien mensen hun baan het gaat hoofdzakelijk om bedienden.

Maar ook de onderhoudsploeg, die tijdens het weekend de machines in de fabriek nakijkt, wordt afgeschaft. Het gaat om 20 interimjobs. De vakbonden bij de frisdrankgigant hielden vanochtend een protestactie bij de hoofdzetel van Coca Cola in Anderlecht. Ze hekelen dat in totaal 79 banen verdwijnen, terwijl Coca Cola miljoenen winst blijft maken in ons land. Het onderhoud in de fabriek in Wilrijk wordt voortaan tijdens de week gedaan