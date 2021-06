Herstructurering Zorgbedrijf goedgekeurd op gemeenteraad

De coronacijfers blijven overtuigend dalen. Elke dag worden nu gemiddeld 84 mensen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Er sterven gemiddeld nog 13 mensen per dag aan het virus. En er zijn ook minder besmettingen. In onze regio schommelen de cijfers nog, ze zijn dan ook al enkele dagen oud. In Antwerpen noteren we in twee weken tijd 1806 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 14 minder dan in de lijst van gisteren. In de andere gemeenten met een stijging doen vooral Brasschaat, Niel, Schilde en Wuustwezel het niet goed. In 14 gemeenten blijven de cijfers gelukkig dalen, onder meer in Brecht en Kalmthout leggen minder mensen een positieve test af. In zes gemeenten verandert er niets.