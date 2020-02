Hertekening Antwerps tramnet : veel plannen, maar weinig concreet

Dat een aantal tram- en buslijnen in Antwerpen en elders zal veranderen, dat is zo goed als zeker. Alleen is er momenteel nog maar weinig concreet.

Er zijn een aantal plannen om het tram- en busnet te hertekenen. Doel is meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen en volgens de mobiliteitsvisie krijgen de reizigers meer verbindingen en kortere reistijden. Het aantal reizigers zou zo kunnen verdubbelen.

Bij De Lijn bevestigt men dat er plannen circuleren, maar geen enkel daarvan is defintief. De lokale besturen worden daarbij geraadpleegd om te zien waar er te weinig of te veel aanbod is. In één van die plannen, wordt tram 4 worden doorgetrokken tot het Eilandje. Volgens datzelfde plan zou de andere terminus van tram 4 op Deurne Zuid komen en tram 9 zou dan verder doorrijden tot in Wijnegem. Maar zeker is er dus nog niets. Het blijft dus voorlopig koffiedik kijken.

(afbeelding : GvA)