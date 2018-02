Het Anderlecht van het korfbal wint!

Het Belgische korfbalwereldje staat in rep en roer. Want het gaat niet goed met Boeckenberg, de ploeg die vanaf 2007 het nationale korfbal domineerde met 8 zaaltitels op tien jaar tijd. Maar nu dreigt het o zo fiere Boeckenberg zelfs naast de kruisfinales te grijpen, de strijd tussen de vier beste ploegen. Boeckenberg stond pas zesde. Het had wel nog een wedstrijd te goed. Maar dat beloofde gisteravond geen gemakkelijke te worden, want ze moesten aantreden tegen regerend landskampioen AKC.