Antwerps luchtvaartbedrijf Vizion Air gaat samenwerken met SprintAir

Het in Antwerpen gevestigde luchtvaartbedrijf Vizion Air en het Poolse Sprintair gaan de krachten bundelen. In dit kader ondertekenden beide luchtvaartmaatschappijen een overeenkomst waarbij SprintAir twee van zijn vliegtuigen, een ATR72 en een Saab 340, ter beschikking zal stellen van Vizion Air.

De samenwerking tussen de twee is gestoeld op de gedeelde visie dat luchtvervoer goed afgestemd moet zijn op de individuele behoeften van elke klant. Daarom brengen ze samen een product van hoge kwaliteit op de chartermarkt dat zowel flexibel, gemakkelijk als betrouwbaar is.

De ATR72 biedt plaats aan 66 passagiers en krijgt Luik (België) als thuisbasis. De Saab 340, die 33 passagiers kan vervoeren, wordt gestationeerd in Bergamo (Italië). Beide vliegtuigen worden bemand en onderhouden door SprintAir en zullen exclusief worden aangeboden aan de klanten van Vizion Air.

De samenwerking tussen Vizion Air en SprintAir gaat officieel van start op 1 februari 2017. Charteraanvragen kunnen gestuurd worden naar atr72sprintair@vizion.aero en saab340sprintair@vizion.aero.

Vizion Air is een zogenaamde ‘boutique airline’. Dit betekent dat iedere klant voor zijn passagiers een eigen product kan definiëren. Dit is mogelijk dankzij de samenwerken met betrouwbare, ervaren partners zoals Sprintair. In samenwerking met een geaccrediteerde reisagent ontwikkelt Vizion Air zelfs op maat gemaakte reispakketten. Vizion Air is het geesteskind van The Aviation Factory, dat met een jaaromzet van ruim 30 miljoen EUR marktleider is in de Benelux inzake het organiseren van luchtvervoer op maat.

Sprintair is al bijna 14 jaar actief op de markt van gespecialiseerd luchtvervoer van zowel luchtvracht als passagiers. De vloot van de Poolse luchtvaartmaatschappij telt 17 turboprop-vliegtuigen van de types Saab340 en ATR72.