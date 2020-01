André Gantman heeft een nieuw boek uitgebracht. De Antwerpse politicus schreef het boek 'Het Auschwitz-gen' ter nagedachtenis van zijn grootvader, die gestorven is in Auschwitz. Gantman stelt in het boek vast dat het antisemitisme 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet is verdwenen, maar wel versterkt is.