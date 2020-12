Het Berrefonds deelt sjaals uit aan families die rouwen om kind(je)*

In het kader van de Warmste Week doorkruist vzw het Berrefonds tussen 14 en 18 december heel Vlaanderen om gratis zelfgemaakte sjaals uit te delen. Al die sjaals zullen door 147 vrijwillige Koesterkoeriers veilig aan huis worden geleverd. Elke sjaal staat symbool voor een warme knuffel, een tedere omhelzing voor families die rouwen om een kind(je)* en die in deze coronatijden meer dan ooit nood hebben aan steun uit hun omgeving.

Het Berrefonds is de vzw die al bijna 12 jaar gezinnen ondersteunt na het verlies van een kind met Koesterkoffers, lotgenotencontact, Koesterhuizen, evenementen, vrijwilligerswerk,... De vzw is ook een belangrijk aanspreekpunt voor professionele zorgverleners en probeert de maatschappij te inspireren om beter om te gaan met verdriet om een kind(je)*. De eerste Koesterweek past daar helemaal in. Want zeker in een bizar jaar als 2020 voelt het Berrefonds de grote nood aan troostende herkenning in de omgeving na het verlies van een kind.



Dankzij een warme samenwerking met Veritas zamelde het Berrefonds meer dan 5000 sjaals in de afgelopen maanden. ‘We werden helemaal bedolven onder de sjaals. Er zijn er in alle maten, kleuren en motiefjes en ze hebben allemaal één ding gemeen: er zit liefde in. De logistieke operatie om de sjaals te verdelen is door corona wel een stuk ingewikkelder geworden, maar we zijn ontzettend blij om tijdens deze eerste Koesterweek toch al 2359 sjaals uit te delen. We hopen dat elke sjaal de aanleiding mag zijn voor troostende, verbindende gesprekken over rouw en verdriet.’ Koesterkoeriers zullen in veilige omstandigheden in heel Vlaanderen hun pakketjes ophalen en leveren ze aan huis bij de gezinnen.

(Foto: © Het Berrefonds)