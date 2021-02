Het blijft druk voor pechverhelpingsdiensten

Het winterweer blijft voor extra werk zorgen bij pechverhelpers. Gisteren was het voor VAB met meer dan 4.000 oproepen op één dag zelfs de drukste dag in twee jaar, zegt woordvoerster Joni Junes. Woensdag is traditioneel iets rustiger, maar het was ook nu opvallend drukker dan op een gemiddelde woensdag.

'De drukte kwam iets later op gang, maar vanaf 8.30 uur zijn er weer meer dan dubbel zoveel oproepen als normaal', aldus Junes. De woordvoerster geeft toe dat de extreme drukte toch onverwachts komt, gezien de coronamaatregelen. Telewerk is nog steeds verplicht waar mogelijk, al gebruiken mensen hun wagen ook om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen of om te winkelen. 'De kleuter- en lagere scholen zijn nog open en door de sneeuw is fietsen niet evident', aldus Junes.

De meeste problemen waarvoor VAB moet uitrukken, houden verband met sneeuw of vriestemperaturen. In zes op de tien gevallen gaat het om startproblemen, één op vijf heeft te maken met een lekke band. Daarnaast moesten de pechverhelpingsdiensten ook uitrukken voor vastgevroren deuren of handrem. Ook stekkers van elektrische wagens vroren hier en daar vast. Volgens de VAB-woordvoerster hebben heel wat autoconstructeurs een noodprocedure als de stekker komt vast te zitten. 'Maar als die niet helpt, moet men een beroep doen op warmte-elementen.'