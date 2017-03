Het blijft genieten van het lentezonnetje

Het blijft deze week genieten van het heerlijke lentezonnetje. Hoewel de lente pas officieel op 20 maart begint belooft het een mooie week te worden.

Morgen zullen de maxima rond de 15 graden liggen, voor woensdag is dat 14 graden en op donderdag stijgt het kwik tot 17 graden. Na donderdag moeten we helaas even afscheid nemen van de zon. Die wordt vrijdag vervangen door bewolking en in het weekend zullen we zelfs de paraplu's moeten bovenhalen. Maar voorlopig kunnen we nog even genieten van dit fijne lente-offensief.