Het blijft nog heel de week waaien

Vandaag is het wisselvallig met stevige buien die kunnen gepaard gaan met een donderslag en felle windstoten. De maxima schommelen tussen 3 en 10 graden.

Morgen trekt een nieuwe storing al van 's ochtends over het land vanaf het westen. Het is dan eerst zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen, soms matige regen. In de namiddag komen er geleidelijk opklaringen vanaf de kust maar is er ook kans op enkele intense buien die kunnen gepaard gaan met korrelhagel en een donderslag. De maxima liggen tussen 4 en 11 graden. De wind neemt opnieuw toe en wordt in het binnenland vrij krachtig tot soms krachtig uit zuidwest draaiend naar westnoordwest. Aan zee is de wind eerst stormachtig uit zuidwest, later krachtig tot zeer krachtig uit westnoordwest. Er zijn over het algemeen rukwinden tussen 70 en 80 km/u met tijdens de zwaarste buien uitschieters tot 90 km/u.

Vrijdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Vooral aan zee zijn enkele opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. De wind wordt vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en krachtig tot zeer krachtig aan zee uit westzuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot lokaal 85 km/u.

Zaterdag is het nog winderig met aanvankelijk nog wat regen of een bui. In de loop van de namiddag wordt het droog vanaf de Franse grens met opklaringen. De temperaturen stijgen tot 13 à 14 graden in het centrum van het land.

Zondag krijgen we enkele perioden van regen of buien maar de wind neemt af en wordt overwegend matig. de maxima liggen rond 10 graden.

Volgende week

Maandag zijn enkele buien mogelijk maar is het overwegend droog met maxima rond 10 graden. Dinsdag blijft het droog en wordt het rustig met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden. De maxima liggen rond 11 graden maar 's ochtends is op vele plaatsen een graadje voorst mogelijk. Woensdag blijft het onder hogedrukinvloed droog en gedeeltelijk bewolkt. De temperaturen stijgen mogelijk tot 12 à 13 graden in het centrum van het land.

(foto Pixabay)